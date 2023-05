Passageiro é preso com mais de 30 pinos de cocaína na BR-365

Droga foi encontrada escondida dentro de banheiro de ônibus (foto: PRF/Divulgação)

Um homem, de 28 anos, foi preso por tráfico de drogas na tarde desse sábado (29/4), na BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito estava em um ônibus que saiu de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e seguia sentido Montes Claros, no Norte de Minas.

O ônibus foi parado na altura do km 413 e, durante buscas no interior do veículo, 37 pinos de cocaína e uma pequena quantidade de maconha foram encontrados no banheiro.

O passageiro foi identificado como dono da droga e encaminhado para a Depol de Patos de Minas, juntamente com as drogas e a ocorrência.