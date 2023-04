A vítima em estado grave já foi atendida e transportada pelo SAMU (foto: Reprodução/Clarice Campolina)

Uma batida entre um carro e um caminhão de obras ocorreu na manhã desta quinta-feira (27), na altura do cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Rio Grande do Norte. De acordo com a BHTrans, o fluxo do trânsito no local do acidente está lento.