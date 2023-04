Morador de rua morde PM depois de atacar pedestres no Centro de BH

Morador de rua foi flagrado agredindo pedestres no Centro BH neste sábado (22/4) (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Um homem em situação de rua foi preso depois de atacar pessoas e morder um policial militar no Centro de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (22/4). A ação foi flagrada por operadores das câmeras de vigilância do olho vivo.De acordo com o boletim de ocorrência, os operadores perceberam o comportamento estranho do homem na esquina da Avenida Amazonas com a Rua Espírito Santo. Visivelmente transtornado, ele passou a agredir as pessoas que passavam pela região, chegando, inclusive, a perseguir duas mulheres.A Polícia Militar foi acionada. Ao avistar os policiais, o suspeito, de 29 anos, tentou fugir e se escondeu dentro de um bar. No local, ele tentou usar um cliente como escudo, mas foi detido pelos militares.O homem resistiu à prisão e mordeu o braço de um dos militares na tentativa de fugir.Ele tem passagens pela polícia por roubo, porte de arma e associação com o tráfico de drogas.