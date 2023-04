BH recebe festival de torresmo neste feriadão de Tiradentes; confira

Cristiano Marcos lembrou da infância no festival (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

Para Cristiano Marcos, a temática do festival 'lembra infância', com gostos conhecidos no interior do estado. "Eu gosto muito dessas festas. São nossas raízes e me lembra da roça. Sou de BH, mas a família da minha mãe é toda do interior, então, minha criação foi muito em cima de fazendas, sempre viajávamos.Estava com minha esposa, Andrea, e meu filho, Cristiano Miguel, que queria experimentar tudo. Estou até pensando em voltar hoje mesmo ou amanhã", conta.