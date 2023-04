Passagem de ônibus em BH: juiz de plantão 'repassa' ação popular

Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que passagem de ônibus irá aumentar em 33% a partir de domingo (23/4) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O juiz Wenderson de Lima Souza, da Central de Plantão de Belo Horizonte (Ceplan), remeteu a ação popular de autoria dos vereadores Pedro Patrus (PT) e Bruno Pedralva (PT), que tinha como objetivo revogar o aumento no preço do tranporte público da capital, previsto para aumentar de R$ 4,50 para R$ 6, para o "Juízo competente".

"Considerando que a presente ação não se encontra no arquétipo de matérias a serem analisadas em sede de plantão forense", apontou o juiz em sua decisão.

O movimento "Tarifa Zero" marcou para terça-feira (25/4) um protesto contra o aumento do custo do transporte na capital mineira, às 18h na Praça Sete, Região Central de Belo Horizonte.

O aumento foi anunciado na última quarta-feira (18/4) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O novo valor irá vigorar até que o Projeto de Lei 538/2023 seja apreciado na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).





A PBH alega que o PL prevê um subsídio de R$ 476 milhões às concessionárias de ônibus da capital e que, caso seja aprovado, a tarifa será mantida em R$ 4,50.





Os vereadores querem que as empresas deem contrapartidas em benefício aos usuários para que o projeto seja aprovado.