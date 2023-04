Vereadores petistas acionam Justiça para derrubar aumento de passagem em BH

Bruno Pedralva e Pedro Patrus (em primeiro plano): dois petistas da CMBH acionaram a Justiça contra aumento da tarifa (foto: Tulio Santos /EM/D.A Press) Os vereadores Bruno Pedralva (PT) e Pedro Patrus (PT) ajuizaram uma ação popular pedindo uma liminar que revogue o aumento da passagem de ônibus em Belo Horizonte, prevista para sair de R$ 4,50 para R$ 6 a partir deste domingo (23). A apelação dos parlamentares foi enviada à Justiça na madrugada desta sexta-feira (21/4) e é endereçada à prefeitura da capital e à Empresa de Transporte e Trânsito de BH (BHTrans).





De acordo com os vereadores petistas, o aumento da tarifa é ilegal e afronta os direitos do consumidor. Como justificativa, os parlamentares apontaram que o reajuste de 33% anunciado pela prefeitura supera a carga de inflação anual e onera o orçamento familiar dos passageiros “a ponto de, possivelmente, impedir o acesso ao transporte pela impossibilidade de pagamento”.





Na última quarta-feira (18/4), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), após reunião no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), anunciou que a tarifa base dos ônibus da capital passa de R$ 4,50 para R$ 6 a partir deste domingo. O Executivo municipal condicionou a duração do aumento à apreciação do Projeto de Lei (PL) 538/2023 na Câmara Municipal da cidade (CMBH), que prevê subsídio de mais de R$ 476 milhões às concessionárias de ônibus.





O aumento da passagem ampliou o impasse entre Legislativo e Executivo na capital mineira e provocou a reação dos vereadores, capitaneados pelo presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (sem partido).





Durante a tarde de ontem, Gabriel conseguiu juntar assinaturas suficientes para o Projeto de Resolução que susta os efeitos do reajuste tarifário. O documento uniu parlamentares de diferentes espectros políticos, com 14 assinaturas de vereadores dos partidos Novo, Solidariedade, PTB, PMN, Psol, PSDB, Patriota, PSD, Podemos e Republicanos.





Os dois vereadores do PT chegaram a assinar a proposta, mas retiraram o endosso. Segundo Pedro Patrus e Bruno Pedralva, derrubar o aumento via projeto de resolução poderia criar um precedente perigoso com prejuízo mútuo para a relação entre os poderes Executivo e Legislativo de BH. Segundo eles, a ação popular na Justiça é a maneira adequada de lidar com a questão.