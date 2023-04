BH começa a vacinar professores contra a gripe

Segundo o Ministério da Saúde, a meta é vacinar, até 31 de maio, pelo menos 90% do grupo prioritário (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Quem pode se vacinar?

Idosos a partir de 60 anos;

População acamada;

Residente nas instituições de longa permanência;

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

Imunossuprimidos;

Trabalhadores de saúde que atuam nos Centros de Saúde, UPAs e Hospitais;

Trabalhadores da saúde que atuam em clínicas, consultórios, farmácias, ambulatórios e laboratórios da capital;

Crianças entre 6 meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias.

Onde se vacinar em Belo Horizonte?

A partir desta quarta-feira (19/4), professores de Belo Horizonte podem procurar os postos de saúde municipais para se vacinar contra a gripe. O imunizante será aplicado aos profissionais de todas as modalidades de ensino, da rede pública e privada.Segundo a prefeitura de BH (PBH), 152 Centros de Saúde com drive-thru estarão disponíveis para prestar o serviço. Para ser vacinado, o professor deve comprovar vínculo ativo, além de estar com o documento de identidade e o cartão de vacina em mãos.A vacinação contra a gripe tem objetivo de reduzir complicações, internações e mortalidade causadas pelas infecções do vírus da influenza. O imunizante é trivalente e protege contra três cepas do vírus da influenza (H1N1, H3N2 e vírus influenza B).A vacinação segue normalmente para os demais grupos já convocados A vacina poderá ser tomada nos 152 Centros de Saúde da capital mineira (confira os endereços de cada centro aqui).Além disso, há a possibilidade de ir até um dos pontos extras para receber a dose:- Rua dos Aimorés, 1.451, Lourdes.Funcionamento das 8h às 16h- Rua Paru, 762, Nova Floresta.Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h, entretanto, na segunda, quarta e quinta-feira o atendimento será de 13h às 17h- Rua Líbero Leone, 259, Buritis.Funcionamento das 9h às 16h