MG: polícia apreende 21 toneladas de sabão em pó falsificado

A maior parte do produto falsificado estava no caminhão que tombou (foto: Divulgação/PCMG) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu 21 toneladas de sabão em pó falsificado. O produto foi encontrado após um caminhão tombar na BR-262, em Nova Serrana, Região Centro-Oeste do estado. O caso aconteceu na sexta-feira (14/4), conforme divulgado nesta segunda-feira (17/4) pelo órgão.



Ao lado do caminhão, estava uma caminhonete. Nela foram localizadas caixas contendo o produto e R$ 6,5 mil em dinheiro. As investigações apontam que o material seria comercializado com a embalagem de uma tradicional marca do segmento.



Após a apreensão e prisão da dupla, a PCMG identificou o galpão onde o material era armazenado.



No imóvel, que fica Bairro Jardim Europa, foram encontradas outras matérias-primas. Segundo a polícia, foram apreendidos em torno de 5 toneladas de sabão em pó e aproximadamente 10 mil embalagens.



De acordo com o delegado responsável, Diógenes Caldas do Vale, os produtos apreendidos serão submetidos à análise da perícia técnica. “As investigações continuam para completa apuração dos fatos e identificação dos demais envolvidos”, informou a polícia.



Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

Outras apreensões

Outras apreensões de sabão em pó falsificado já foram realizadas em Nova Serrana. Em junho de 2021, a polícia apreendeu 50 toneladas. Dois meses depois uma fabricação de produção foi fechada na cidade.

Em março do ano passado, 16 empresas envolvidas no esquema de falsificação foram identificadas pela Polícia Civil. Elas atuavam na distribuição e venda do produto, com foco de atuação na região Centro-Oeste. Durante as investigações foram apreendidas mais 85 toneladas do produto



