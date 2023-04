Dez pessoas morreram nas rodovias federais de Minas durante a Semana Santa

Mais de 8 mil veículos foram fiscalizados e cerca de 9 mil pessoas participaram de algum procedimento de fiscalização em ações da PRF (foto: PRF/Divulgação)

Dez pessoas morreram e 107 acidentes foram registrados durante a Operação Semana Santa 2023 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. Ao todo, 134 pessoas ficaram feridas.

Mais de 8 mil veículos foram fiscalizados e cerca de 9 mil pessoas participaram de algum procedimento de fiscalização em ações da PRF no estado. 3.281 veículos foram flagrados transitando com excesso de velocidade e 390 motoristas foram autuados por algum tipo de ultrapassagem proibida.

A PRF ainda testou 1.237 motoristas com o bafômetro e autuou 55 por embriaguez, sendo que dois acabaram presos.

Durante a fiscalização, 95 motoristas foram flagrados dirigindo sem cinto de segurança e 112 passageiros autuados sem o equipamento obrigatório.



Nos quatro dias do feriadão, as atividades de educação para o trânsito foram intensificadas, sendo alcançadas mais de 2.619 pessoas com palestras, orientações e o uso de vídeos informativos.

Semana Santa do ano passado

Na Operação da Semana Santa de 2022, a PRF registrou 103 acidentes, que resultaram em 122 feridos e 11 mortes nas rodovias federais de Minas Gerais.