Acidente mata mulher e fere duas pessoas na Via do Minério

O motorista e uma passageira foram socorridos e levados para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Uma mulher, de 54 anos, morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta segunda-feira (10/4), na Via do Minério, altura do número 3855, no Bairro Santa Helena, no Barreiro.





De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista de um Prisma branco, placa QMD1I32, perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore no canteiro central.

Segundo um irmão do motorista e também da mulher que morreu, a outra vítima ferida é esposa do condutor do veículo e eles retornavam de um sítio, onde passaram o feriado de Páscoa. Ele também informou à reportagem que acredita que seu irmão que dirigia o carro não estava em alta velocidade. "Ele não é de correr".

A vítima fatal estava no banco traseiro do veículo. O casal, motorista e a mulher, foi levado para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII.