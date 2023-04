Carro bate em poste na Avenida Portugal e dois jovens morrem

Local do acidente na Avenida Portugal teve de ser interditado devido ao risco de explosão (foto: Google street view)

Duas pessoas morreram, e duas ficaram feridas, em um acidente, na madrugada deste domingo (9/4), com um Chevrolet Ônix, de cor prata, na Avenida Portugal, altura do número 1.933, Bairro Santa Amélia, zona Norte de Belo Horizonte. O motorista perdeu o controle da direção, bateu em um poste e capotou em seguida.

As vítimas, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, estavam no banco traseiro do veículo. Os dois ocupantes dos bancos da frente foram socorridos para o Hospital do Pronto-Socorro João XXIII.







Os passageiros e os dois corpos foram retirados das ferragens pelos bombeiros. Havia risco de explosão e uma das pistas da avenida foi interditada.

Um médico do Samu constatou a morte das duas vítimas. A Perícia da Polícia Civil foi acionada. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).