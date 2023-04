Homem é flagrado transportando bezerro amarrado dentro de carro em MG

Animal foi resgatado e devolvido ao dono anterior (foto: PMMG)

Após receber a denúncia, que partiu da “Rede Preventiva Unidos Venceremos”, a Polícia Militar acompanhou o veículo e fez a abordagem quando ele seguia de São José do Alegre para Itajubá, em uma estrada vicinal.

Carro foi denunciado por populares e acompanhado pela PM (foto: PMMG)

O homem havia comprado o animal naquele dia; a compra foi comprovada pela PM de São José do Alegre. Depois, para transportar o animal, o homem teria amarrado as patas do bezerro, abaixado o banco de trás do veículo e o colocado deitado lá.



Após realizar a prisão do homem, o animal foi devolvido ao antigo dono, segundo a Polícia Militar.

Iago Almeida / Especial ao EM

Um homem de 56 anos foi preso por maus-tratos à animais, após ser flagrado transportando um bezerro em um carro em Itajubá, no Sul de Minas. O crime aconteceu no sábado (8/4), no bairro rural Rancho Grande, e foi denunciado por testemunhas.