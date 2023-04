Ciclista morre em acidente na Avenida Amazonas

Acidente foi no cruzamento da Avenida Amazonas com Francisco Sá, na Região Oeste de BH (foto: Google Street View)

Um ciclista, de 27 anos, morreu atropelado em um acidente no cruzamento da Avenida Amazonas com Francisco Sá, no bairro Gutierrez, na Região Oeste de BH, na tarde desta sexta-feira (7/4).

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro seguia na Avenida Amazonas, sentido Centro, quando, na altura do cruzamento com a Francisco Sá, o ciclista entrou repentinamente e em alta velocidade na via.

O condutor não conseguiu evitar o atropelamento. Testemunhas confirmaram a versão do motorista. O ciclista morreu no local.

O motorista do carro passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A documentação do veículo está em dia e, após o boletim de ocorrência, o homem foi liberado.

A perícia esteve no local e o corpo do ciclista foi levado para o Instituto Médico Legal.