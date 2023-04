Ouro Preto anuncia apoio a Lafaiete para receber aeroporto regional

Aeroporto Bandeirinhas, em Conselheiro Lafaiete, pode virar Aeroporto Regional (foto: Reprodução/ site Lafaiete Agora)

O prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, anunciou nessa quarta-feira (5/4) apoio a Conselheiro Lafaiete, na Região Central do Estado, para receber no aeroporto Bandeirinhas transferência do aeroporto Carlos Prates.

De acordo com o prefeito, as tratativas com o Governo Federal já estão bem avançadas. Além disso, "o investimento em aeroportos é uma política pública do atual Governo", afirma Angelo Oswaldo.

Angelo Oswaldo revela que tem conversado com autoridades de Lafaiete e do Estado mostrando a importância desse projeto. "O aeroporto fica a 5 km do centro da cidade de Conselheiro Lafaiete e a 50 km de Ouro Preto. O aeroporto Bandeirinhas, para nós, é até mais importante que o aeroporto Carlos Prates, porque ele vai atender Lafaiete, Congonhas, Ouro Branco e Ouro Preto. Essa é nossa grande solução", ressaltou.

Para o prefeito o aeroporto Bandeirinhas já tem uma estrutura pronta, "porque manter uma pista de pouso é diferente de um aeroporto regional, necessita de muitos equipamentos, mão de obra especializada e estrutura".

Aeroporto Bandeirinhas

O aeródromo Bandeirinhas fica a 5 km do centro da cidade de Conselheiro Lafaiete.

Nele está o hangar de estudos práticos do curso de Engenharia Aeronáutica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Recebe aviões de pequeno porte. O acesso é pela BR-040.