Procissões da Paixão de Cristo tomam ruas das cidades históricas de Minas

As procissões da Paixão de Cristo, um dos destaques da Semana Santa, tomam conta das ruas das cidades mineiras de passado colonial. Na noite desta-segunda (3/4), moradores de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, participaram do cortejo de Nosso Senhor dos Passos, que saiu, às 20h, do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, na Praça da Matriz, no Centro Histórico, em direção à Capela Nossa Senhora do Carmo.





A programação da Semana Santa em Minas Gerais, que atrai grande número de visitantes, tem missas solenes nas igrejas barrocas, cânticos em latim, encenações da Paixão de Cristo em praça pública, canto da Verônica e muita expectativa para o domingo da Páscoa (9/4), data considerada a mais importante do calendário católico por se tratar da ressurreição de Jesus Cristo.









Após a Procissão do Depósito, os fiéis retornarão ao santuário, desta vez na Procissão das Almas. Esse cortejo vai da porta do Cemitério do Carmo ao templo da Praça da Matriz e remonta ao século 18.

Chamado Procissão do Depósito, o cortejo desta segunda-feira teve à frente o pároco e reitor do santuário, padre Felipe Lemos de Queirós (foto: Gustavo Werneck/EM/D.A press)





Belo Horizonte

Na terça-feira (4), em Belo Horizonte, será realizada a Procissão do Encontro, às 19h30, no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja da Boa Viagem), na Região Centro-Sul. Às 20h, haverá o concerto "As sete palavras de Cristo", com o Coral Madrigale. A imagem do Senhor dos Passos sairá do Santuário Arquidiocesano São José (às 18h45) e a de Nossa Senhora das Dores, da Capela do Pensionato, na Rua Sergipe, 386.

Programação da Semana Santa em Minas





Terça-feira, 4

Às 19h, em Ouro Preto, na Região Central, Procissão da Soledade de Nossa Senhora, com a imagem de Nossa Senhora das Dores, saindo da Basílica Nossa Senhora do Pilar.





Quarta-feira, 5

Às 19h30, missa seguida das procissões de Nossa Senhora das Dores e Nosso Senhor dos Passos, com o Encontro no Largo do Bonfim, em Santa Luzia, na Grande BH.





Quinta-feira, 6

Às 15h, abertura do Santo Sepulcro, na Igreja de São Francisco, em Sabará, na Grande BH





Às 9h, Missa da Unidade, na Catedral Cristo Rei, em Belo Horizonte.





Às 19h30, Solene Celebração Eucarística da Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio e Rito do Lava-pés, na Catedral Cristo Rei





Sexta-feira, 7

Às 4h da madrugada, tradicional caminhada, em Sabará, da Igreja São Francisco até a Capela do Bom Jesus, no Morro da Cruz.





Às 7h, na Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH,

via-sacra no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade.





Sábado, 8

Às 21h, bênção do Fogo Novo e Vigília Pascal. Na madrugada de domingo (9), a comunidade fará os tapetes nas ruas, contando, desta vez, com grupos de seres tas acompanham os moradores.





Domingo, 9

Às 7h, missa seguida da Procissão da Ressurreição, na Matriz Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias.