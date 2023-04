BH: abertura da Semana Santa tem procissão e missa no Palácio da Liberdade

Domingo de Ramos em Belo Horizonte tem tradição mantida no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (foto: Gustavo Werneck) No ritmo da fé cristã, a Semana Santa começa neste domingo (2), com a bênção dos ramos, que remete à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, missas solenes, cânticos em latim e encenações da Paixão de Cristo.

Na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, celebra a missa do Domingo de Ramos, às 10h30. Haverá procissão e bênção dos ramos.





"Estamos mantendo uma tradição que vem de nossa terra, Martinho Campos, na Região Centro-Oeste de Minas. Aos domingos, vamos à missa na Boa Viagem", contou o engenheiro civil Odirlei José de Faria, ao lado da mulher Desiane Carvalho, especialista em RH e do filho Arthur Carvalho Faria, de 5 anos.

Odirlei José de Faria, ao lado da mulher Desiane Carvalho, especialista em RH e do filho Arthur Carvalho Faria, de 5 anos (foto: Gustavo Werneck)





Moradora de Sabará, na Grande BH, a babá Margarete Marta da Silva, disse que trabalhou à noite e fez questão de acompanhar a bênção. "Estou emocionada ", afirmou, com o ramo de palmeira na mão.





Praça decorada

Quem participa da celebração pode ver o tapete artesanal, feito ontem em mutirão por 100 voluntários da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Foram usados serragem tingida de várias cores e material reciclado, no total de quase uma tonelada para compor 240 metros da Alameda Travessia, no centro da praça.

Praça da Liberdade para o Domingo de Ramos (foto: Gustavo Werneck)





A produção dos tapetes integra a programação do Minas Santa, promovido pelo governo estadual, via Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Secult) e Superintendência de Bibliotecas, Museus, Arquivo Público e Equipamentos Culturais, com destaque para a exposição Minas Santa, Ritos de Fé, em cartaz até 1º de maio, no Museu Mineiro, no Circuito Liberdade. Com curadoria de Rodrigo Câmara, está também em cartaz a mostra Sanctus – Acervo Artístico e Religioso, na Igreja da Boa Viagem e no Palácio da Liberdade até 30 de abril.