Governo de Minas lança Plano de Bens Culturais da Fé e projeto Minas Santa

Encenação da Paixão de Cristo feita durante o lançamento do Plano Estadual de Bens Culturais da Fé e do projeto Minas Santa (foto: Leo Bicalho/Secult/Divulgação )

Ao longo do ano, cidades mineiras recebem visitantes interessados em igrejas, santuários, caminhos, rotas e outros espaços consagrados pelos ritos da fé. Com o objetivo de estruturar, capacitar e promover o turismo da fé no estado, o governo de Minas Gerais apresentou nesta terça-feira (14/3) o Plano Estadual de Bens Culturais da Fé e sua Promoção Turística e o projeto turístico Minas Santa para divulgar as programações da Semana Santa.





O objetivo é apresentar os eventos disponíveis em Minas Gerais, estimulando o turismo, além da geração de emprego e renda para os municípios mineiros, levando em conta ainda a proteção e valorização dos bens culturais da fé. O portfólio com os principais destinos turísticos do estado para Semana Santa de 2023 será divulgado em 1º de abril.





Plano Estadual de Bens Culturais da Fé





A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) vai mobilizar sua estrutura em prol das duas iniciativas. Segundo a Secult, cada área vai contribuir com seu conhecimento para otimizar os recursos disponíveis e com atuação em todo o processo.





As ações vão desde o estímulo à proteção dos bens culturais, por meio do processo de catalogação e registro dos bens tombados, festejos, modos de fazer e saberes até a criação de uma programação especial inspirada na religiosidade e na fé, descentralizando o acesso dos mineiros ao turismo da fé.









"Cerca de 80% do turismo em Minas são turismo cultural, e a fé também é cultura. Então, todo esse legado das tradições, sejam elas materiais ou imateriais, são atrativos importantíssimos para consolidarmos Minas Gerais também como destino turístico da fé, o que vai além da Semana Santa", pontuou o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.





Ele destacou ainda o Minas Santa, projeto específico voltado para a divulgação da programação da Semana Santa de Minas Gerais, “que envolve diversas expressões, como canto e teatro, em verdadeiros espetáculos da fé.”





De acordo com o secretário, o Natal da Mineiridade também será inserido no Plano Estadual de Bens Culturais da Fé. “Nós não podemos esquecer que o Natal é um bem de fé, como diversas outras comemorações que acontecem ao longo do ano e passarão a fazer parte da política estadual do turismo da fé”, completou.



Semana Santa



O subsecretário de Estado de Turismo, Sérgio de Paula e Silva Júnior, detalhou como o cadastro da programação de Semana Santa dos municípios contará com apoio da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur), da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais. A ideia é mobilizar as prefeituras para que encaminhem informações sobre os eventos.





“Hoje temos 63 municípios com programação de Semana Santa cadastrados nas plataformas da Secult. E temos uma meta de que até 2024 alcancemos 200 cidades que possam ter eventos estruturados. Nós sabemos que todos os municípios comemoram a Semana Santa, mas nem todos têm atrações que possam funcionar como atrativos turísticos”, comentou.





Minas Santa

A Secult informou ainda que haverá a criação de um portfólio com a programação da Semana Santa, a partir do conteúdo compartilhado pelos municípios participantes, incluindo suas celebrações e experiências de fé. Esse material poderá ser acessado no site minasgerais.com.br





Oficinas em Ouro Preto e em Belo Horizonte, mostras, cursos no Palácio das Artes e equipamentos que integram o Circuito Liberdade ampliarão o projeto turístico voltado para a data.





Em 1º de abril, está prevista a Oficina educativa de Tapetes Devocionais, promovida pela Fundação Clóvis Salgado, gratuita e com inscrição via Sympla. O encontro começará às 9h, na Alameda Travessia, na Praça da Liberdade.





Voluntários da Igreja da Boa Viagem, coordenados pela equipe Casa Câmara, construirão um tapete de 240 metros de comprimento. Haverá arrecadação de alimentos para a campanha da fraternidade.





A oficina também terá transmissão on-line para que um maior número de pessoas conheça um pouco mais sobre a história, tenha acesso à informação sobre os principais materiais usados e aprenda o passo a passo para a confecção dos tapetes.





Em 2 de abril, Domingo de Ramos, será realizada, às 8h, missa e benção dos ramos na Igreja da Boa Viagem. Às 8h30, ocorrerá a Procissão de Ramos, com saída da Boa Viagem, acompanhada pela Banda de Música da Polícia Militar de MG.





O cortejo seguirá pela Rua Aimorés, entrando no trecho em contramão da Avenida João Pinheiro até a Praça da Liberdade. Às 9h30, na Alameda Travessia, acontecerá a Missa Campal, em frente ao Palácio da Liberdade.

Fundação Clóvis Salgado





A exposição “Hélio Petrus, contínuo barroco” será apresentada na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, no Palácio das Artes, a partir de 22 de março. A mostra celebrará os 80 anos do artista mineiro Hélio Petrus. Nascido em Mariana, ele é um dos principais expoentes da Arte Sacra no Brasil, se destacando no movimento neo barroco nacional. Serão expostas esculturas, talhas e querubins, que mostram diversas técnicas pelas quais o artista é reconhecido e que representam o trabalho dos santeiros de Minas Gerais.





A “Mostra Épicos da Fé” começará em 7 de abril, no Cine Humberto Mauro. Ela reunirá clássicos do cinema mundial que interpretam a Paixão de Cristo em diversos estilos e obras icônicas do cinema mineiro que mostram diversas festividades locais de dimensão social, cultural e artístico-religiosa. Haverá também exibição on-line na plataforma do Cine Humberto Mauro: CineHumbertoMauroMais.com.





Outra iniciativa é o Curso de Extensão Fé Cênica: a construção de personagens épicos. O encontro será promovido virtualmente por meio do Cefart Virtual - programa de formação à distância, em 24 de março, a partir das 10h, com carga horária total de duas horas. O objetivo é qualificar artistas amadores que fazem as tradicionais encenações ligadas a festividades mineiras de caráter artístico, cultural e religioso.





O ator profissional, professor de teatro e diretor de programação da Fundação Clóvis Salgado, Bruno Hilário, vai apresentar processos de criação, construção, concentração e realização cênica para o público interessado em profissionalizar a performance. A atividade envolverá dinâmicas e técnicas voltadas para iniciantes. Serão oferecidas 30 vagas, e a proposta é que o grupo possa participar de uma ação continuada de formação ao longo do ano de 2023.





As inscrições podem ser feitas no site da instituição





As iniciativas querem posicionar Minas entre os principais destinos de fé do país por meio de divulgação e promoção de experiências nas redes sociais e no Portal Minas Gerais, além de ações em feiras nacionais e internacionais.