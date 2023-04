Praça da Liberdade, em BH, ganha tapete artesanal para o Domingo de Ramos

Religiosos iniciam prepativos para o Domingo de Ramos na Praça da Liberdade, em BH (foto: FOTOS: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)

A Alameda Travessia, bem no meio da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, transforma-se, na tarde deste sábado (1), em um grande tapete a céu aberto. Fruto da parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Secult) e o Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, mais conhecido como Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, a iniciativa prepara o caminho para a celebração do Domingo de Ramos (2).

“Trata-se de um mutirão do tapete vocacional. É a primeira vez que o fazemos, pois, geralmente, esse tipo de decoração no piso de praças ou no asfalto ocorre na celebração do Corpus Christi, em junho”, explica o reitor e pároco do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, padre Marcelo Silva.

"Vamos usar, para o Domingo de Ramos, quase uma tonelada de serragem colorida ", contou o curador do Palácio da Liberdade, Rodrigo Câmara. Padre Marcelo acrescentou que 100 voluntários participam da atividade.

Na manhã do domingo (2), haverá missa campal na Praça da Liberdade, na frente do Palácio da Liberdade, hoje um equipamento cultural da Secult. “Vamos começar a celebração com a tradicional bênção dos ramos para saudar Cristo Rei, e lembrar a entrada triunfal Dele em Jerusalém. Será às 8h, na frente do santuário. Logo em seguida, vamos em procissão até a Praça da Liberdade para a missa campal”, explicou o reitor.

Confeccção detalhada

Com uso de serragens e material reciclável, os tapetes ocuparão 240 metros da Alameda Travessia. O mutirão é formado por voluntários da paróquia da Boa Viagem. “Este ano, a igreja completa 100 anos. Na celebração de Corpus Christi, voltaremos com o tapete na Avenida Afonso Pena, cuja confecção foi interrompida devido à pandemia.

Moradora do Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de BH, a aposentada Heny Freitas, de 81 anos, foi com as netas Rebeca, de 12, e Kahena, de 11, "coroinhas" de igreja. "Nunca fizemos esse tipo de tapete. Viemos colaborar ", contou Heny diante da bacia com serragem tingida de várias cores.

Também na função, o aeronauta aposentado (mecânico de aviões), João Antônio Pinto, residente em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, disse que unir arte e religião dá bom resultado. Estamos aqui dando asas à imaginação."

Tapetes de serragem colorida são tradicionais em Minas Gerais (foto: FOTOS: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)

Exposição

A produção dos tapetes integra a programação do Minas Santa, promovido pelo governo estadual, via Secult e Superintendência de Bibliotecas, Museus, Arquivo Público e Equipamentos Culturais, com destaque para a exposição Minas Santa, Ritos de Fé, em cartaz até 1º de maio, no Museu Mineiro, no Circuito Liberdade. Com curadoria de Rodrigo Câmara, está também em cartaz a mostra Sanctus – Acervo Artístico e Religioso, na Igreja da Boa Viagem e no Palácio da Liberdade até 30 de abril.

Jovens absorvem a tradição (foto: FOTOS: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)

Nova catedral

Também no domingo, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, vai presidir a missa de ramos na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte. A celebração, seguida do cortejo, está marcada para as 10h30.

Programação para o Domingo de Ramos (02/04)