Funcionário de fábrica de tecidos é prensado por máquina

Os profissionais usaram o resgate com uma plataforma elevatória. A vítima foi imobilizada e conduzida ao solo com o uso de uma prancha longa e transportada para a ambulância do Samu em uma maca envelope.

Não foram informadas as circunstâncias do acidente. O trabalhador foi encaminhado ao hospital da cidade e recebeu cuidados médicos. O estado de saúde, até esta publicação, não foi informado.