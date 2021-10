Motorista prensado entre duas carretas é salvo por bombeiros em Betim

Segundo os bombeiros, chovia no momento do acidente e uma carreta bateu na traseira da outra (foto: CBMMG/Divulgação)

O motorista de uma carreta foi salvo depois de ter sido prensado dentro da cabine ao bater na traseira de um outro veículo articulado de cargas , na manhã deste domingo (10/10), em Betim, na Grande BH.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 10h30, altura do número 430 da Avenida Estrela do Sul, no Bairro Dom Bosco.Chovia forte no momento da batida entre as duas carretas baús. O condutor do veículo de carga que trafegava atrás e não teve idade divulgada não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira da carreta da frente. A cabine foi esmagada e ele ficou preso, prensado entre os dois veículos.Foi necessário o emprego de equipamentos de corte e pneumáticos para libertar a vítima do aço retorcido. Equipes da Polícia Militar ajudaram na operação de socorro. Ao todo, oito viaturas dos bombeiros foram empregadas.Depois de aproximadamente 2 horas de trabalhos, o condutor foi libertado com vida e levado para atendimento médico por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).