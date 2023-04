BH atualiza placa de vaga em estacionamento para idosos

Belo Horizonte tem 877 vagas reservadas para condutores idosos e, para usá-las, é obrigatório ter a credencial, que deve ser colocada no painel do carro, sempre em local visível. A Credencial de Estacionamento Reservado para Idoso pode ser solicitada pela internet, no Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte. Basta seguir as instruções e enviar os documentos necessários: foto da identidade, do CPF e do comprovante de residência. Têm direito à credencial moradores de Belo Horizonte com 60 anos completos ou mais.