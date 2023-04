Ladrões ateiam fogo em concessionária de motos em MG

Dez homens encapuzados foram flagrados pelas imagens das câmeras de segurança forçando as grades. Eles não conseguiram invadir a loja e vão embora. Minutos depois, os criminosos retornam, jogam uma substância inflamável e ateiam fogo na loja.



De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), uma moto foi queimada. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Foi preciso utilizar três extintores para controlar o incêndio.





Segundo a PM, dois suspeitos menores de idade foram abordados na Rua Osvaldo Lisboa Negrão. Eles estavam com as roupas usadas na tentativa de assalto, conforme as imagens das câmeras de segurança.Eles foram apreendidos e encaminhados para a UPA de Passos, onde foram atendidos.