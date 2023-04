Homem é baleado três vezes por dívida de venda de égua no interior

Em Pratápolis, jovem de 22 anos atirou em outro, de 26, para cobrar uma suposta venda de uma égua do tio dele (foto: PMP) Um homem foi baleado na noite de sábado (1/04), em Pratápolis, Sudoeste de Minas, devido a uma dívida pela venda de uma égua. Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima foi atingida por três disparos. Ele supostamente devia o pagamento da égua a um tio do rapaz que o acertou.

Segundo a Polícia Militar, minutos depois, o autor dos disparos encontrou dois amigos e pediu carona para eles. Eles passaram na frente da casa da vítima.



Conforme o BO, os familiares reconheceram o jovem autor dos disparos e ficaram na frente do carro jogando pedaços de madeira e pedras. O rapaz, de 26 anos, teria ido até a janela onde estava o suspeito para tentar agredi-lo, momento em que o suspeito atirou novamente contra ele. Ele foi atingido por três disparos, dois na mão e um no lábio inferior.



Todos os que estavam no carro fugiram do local. A polícia conseguiu localizar os dois homens que estavam no veículo junto com o suspeito. Eles contaram que a arma era calibre 22.



O autor dos disparos não foi localizado. O veículo foi apreendido. A vítima teve lesões leves, foi encaminhada para o hospital e recebeu alta.



Ninguém foi preso ainda. A Polícia Civil investiga o caso.