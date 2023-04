Mototaxista passa mal enquanto dirigia e morre após 2 dias de novo emprego

O falecimento da vítima foi constatado por médico da USA do Samu de Uberaba (foto: Corpo de Bombeiros de Uberaba/Divulgação)

Um mototaxista caiu de sua moto sem atingir outro veículo ou outra pessoa em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no final da noite deste domingo (2/4). A vítima morreu no local do acidente, ou seja, numa rua em frente à Praça Dom Eduardo, no bairro Mercês.