Polícia prende dupla suspeita de roubar R$ 350 mil em celulares

A dupla foi presa por roubo e receptação (foto: Divulgação/PCMG)

Dois jovens, de 22 e 24 anos, foram presos, nesta sexta-feira (31/3), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, suspeitos de roubo e receptação. Eles são investigados por assalto a mão armada a uma loja de aparelhos celulares no dia 14 de setembro do ano passado.



Os suspeitos renderam funcionários logo pela manhã e fugiram levando 100 aparelhos celulares além de eletrônicos. Estima-se que o prejuízo do proprietário seja de R$ 350 mil.



De acordo com delegado Vivalde Levilesse, quatro pessoas participaram do crime. Dois deles entraram na loja, que fica na rua Sete de Setembro, no centro da cidade, armados enquanto o comparsa aguardava do lado de fora. Eles usaram um Punto para fugir.



Enquanto isso, outra pessoa os esperava na rua Salinas, esquina com a Bahia, no bairro Sidil, com outro carro, um Corolla. Eles mudaram de veículo e abandonaram o Punto que havia sido roubado um mês antes.



Enquanto isso, outra pessoa os esperava na rua Salinas, esquina com a Bahia, no bairro Sidil, com outro carro, um Corolla. Eles mudaram de veículo e abandonaram o Punto que havia sido roubado um mês antes.



Inicialmente, a PCMG conseguiu identificar três dos quatro suspeitos que aparecem nas imagens registradas pela câmera de segurança. “Prendemos o que entrou na loja armado e o principal receptador das mercadorias furtadas”, afirma o delegado.

Venda pela internet



O receptador é proprietário de uma loja virtual que comercializa compra e venda de aparelhos celulares. Ele usa, por exemplo, as redes sociais para a comercialização. Durante as investigações, a polícia conseguiu identificar outros 15 receptadores, pessoas que compraram o produto pela internet.



Eles eram vendidos a preço inferior ao praticado no mercado e também sem nota fiscal. Dentre os receptadores, estão pessoas que compravam para revenda. Segundo o delegado, eles não tinham informações de que os celulares eram roubados.



Dez deles foram recuperados nesta sexta-feira em Iguatama e Nova Serrana, também no Centro-Oeste.



Os dois jovens presos serão ouvidos ainda na tarde de hoje. Eles continuam da Delegacia Regional, em Divinópolis. As investigações continuam para identificar outros receptadores e também localizar os dois suspeitos que continuam foragidos.

Os suspeitos presos já possuem registros policiais por roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos na delegacia, eles serão encaminhados ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.