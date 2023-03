Copasa deixará todos os bairros de Divinópolis sem água no fim de semana

O novo reservatório terá capacidade para 4 milhões de litros de água (foto: Divulgação/Copasa)

Todos os bairros de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, ficarão sem água neste fim de semana. A informação foi divulgada pela Copasa. A partir deste domingo (2/4), o abastecimento será interrompido para obras de manutenção da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio Itapecerica.



O impacto menor deverá ser sentido pela região atendida pela ETA do Rio Pará, ou seja, cerca de 20% do município. Isso porque, segundo a Copasa, deverá ocorrer intermitências por um período de tempo mais curto.



Bairros atendidos pela ETA do Rio Pará:



Centro Industrial Coronel Jovelino Rabelo, da Luz, Danilo Passos I e II, Del Rey, do Carmo, Doutor José Thomaz, Eldorado, Espírito Santo, Estâncias Gafanhoto, Fazenda Da Usina, Fazenda Do Gafanhoto, Fazenda Do Pontal, Floramar, Grajaú, Halin Souki, Icaraí, Prolongamento II Icaraí, Ipanema, Jardim Das Mansões, Jardim Dos Candidez, Manoel Valinhas, Prolongamento Manoel Valinhas, Niterói, Nova Suíça, Primavera, Prolongamento São Lucas, Residencial Lagoa Dos Mandarins, Residencial Morumbi, Residencial São Frei Galvão, São Caetano, São Geraldo, São Lucas, São Luiz, São Simão, Savassi, Universitário, Vila Rica, Vila Romana.



As residências que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos com a manutenção. Além disso, durante a interligação, caminhões-pipa serão mobilizados para atender os clientes prioritários, como unidades de saúde e escolas.

A previsão é de que o abastecimento volte a ser normalizado na manhã de segunda-feira (3/4).



Problemas constantes



Divinópolis tem registrado problemas constantes com desabastecimento. A falta de água assola principalmente os moradores da região Sudeste. No final de fevereiro, eles chegaram a ficar quase cinco dias consecutivos sem água devido a problemas na unidade de bombeamento.



Para atender a demanda da região, a empresa anunciou a construção de uma rede adutora de vazão maior que vai interligar os três poços artesianos que abastecem a região Sudeste ao reservatório que atende a essa parte da cidade, reduzindo o número de vazamentos.