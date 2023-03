Bombeiro é levado para delegacia por ameaçar guardas municipais com arma

Carro do bombeiro estava parado de forma irregular em estacionamento rotativo da área hospitalar de Belo Horizonte (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Um bombeiro militar foi levado para a Delegacia da Polícia Civil por ameaçar agentes da Guarda Civil durante operação de fiscalização de estacionamento irregular em Belo Horizonte, na tarde dessa quarta-feira (29/3).

De acordo com a ocorrência, os agentes do Departamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) estavam na Rua dos Otoni, naRegião Hospitalar de BH, quando se depararam com um carro estacionado em situação irregular em uma das vagas de rotativo da região.

O motorista, um bombeiro militar que estava de folga, não concordou com a multa emitida e, segundo a Guarda Municipal, ameaçou os agentes com uma arma de fogo.

Ele foi contido e levado para a delegacia. Todos os envolvidos foram ouvidos pela Polícia Civil.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Civil e aguarda um posicionamento sobre o caso.