Comerciante ludibriava a polícia vendendo drogas em loja de roupas

A droga ficava num quarto, nos fundos da loja e usuário fingia estar comprando roupas para adquirir a droga (foto: PCMG)

A ousadia e criatividade dos traficantes de drogas surpreende, cada vez mais, policiais civis e militares. Em Arcos, na Região Centro-Oeste do estado, a Polícia Civil prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (29) um comerciante, de 22 anos, que vendia drogas em uma loja de roupas.



Segundo o delegado Patrick Carvalho, que preside as investigações, os policiais chegaram ao suspeito depois de uma denúncia de que um estabelecimento do setor de vestuário, no Centro da cidade, estaria comercializando substâncias entorpecentes.

“De acordo com os relatos, as vendas ocorriam no interior da loja, quando o cliente chegava para comprar camisas e bonés e levava junto a porção de maconha, conforme código estabelecido”, detalha o delegado.

A polícia optou por fazer o monitoramento do local, que resultou na abordagem de um usuário de drogas, de 35 anos, que havia acabado de adquirir o entorpecente. Nesse dia, os policiais entraram no estabelecimento comercial alvo da investigação, localizando drogas e prendendo, em flagrante, o suspeito, que é proprietário da loja.





A droga ficava em um cômodo nos fundos da loja. Foram encontrados 26 comprimidos de droga sintética, um tablete de maconha, R$ 437, além de uma faca de mesa e uma balança de precisão. O comerciante foi encaminhado para o sistema penal. Já o usuário foi liberado mediante assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).