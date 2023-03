Suspeito de roubo de carro de aplicativo é baleado em troca de tiros

Carro roubado foi localizado em Santa Luzia com a ajuda do rastreador (foto: Reprodução)

Um homem, de 18 anos, suspeito de roubo de carro, foi baleado durante perseguição policial e troca de tiros na madrugada desta quinta-feira (30/3), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, um motorista de aplicativo, de 35 anos, aceitou uma corrida do Bairro Petrovale, em Betim, para o Bairro São Geraldo, em Belo Horizonte. Ao chegar no endereço indicado, a passageira disse que pagaria a corrida por pix.

Quando a mulher fazia a transação, dois homens armados surpreenderam o condutor e anunciaram o assalto. O homem foi colocado no porta-malas do carro e a passageira continuou dentro do veículo com os assaltantes.

Minutos depois, o motorista foi retirado do carro em uma área de mata e recebeu a ordem de fugir. O homem encontrou ajuda em uma igreja e acionou a Polícia Militar.

O carro foi localizado em Santa Luzia, na Grande BH, com a ajuda do rastreador. Mesmo com ordem de parada, o suspeito que dirigia o carro fugiu e a PM iniciou a perseguição.

Na altura do do Bairro Chácaras Gervásio Monteiro Lara, o homem perdeu o controle da direção e bateu o carro contra a calçada.

O suspeito, de 18 anos, desembarcou armado e disparou contra os militares, que revidaram. O homem foi baleado na coxa direita.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Risoleta Neves. Um policial, que ficou ferido na mão, também foi atendido. O homem está sob escolta policial.

Uma arma foi apreendida dentro do carro roubado. A passageira, que estava com a dupla de assaltantes e o outro suspeito ainda não foram localizados.