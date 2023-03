Ônibus quebra e fica seis horas sem socorro em avenida de BH

Ônibus quebrou na esquina da Avenida Getúlio Vargas com Avenida Afonso Pena (foto: Denys Lacerda/EM/D.A Press)

Um ônibus da linha 9250 (Caetano Furquim/Nova Cintra) ficou quebrado por seis horas na esquina da Avenida Getúlio Vargas com Avenida Afonso Pena, à espera de socorro da empresa. O veículo quebrou em cima da faixa, o que colocou pedestres em perigo ao atravessar, e ocupou duas faixas de trânsito da avenida, afunilando o fluxo para apenas uma faixa.O ônibus pertence à empresa BH Leste Transportes e quebrou por volta das 10h enquanto fazia viagem. Segundo o motorista, o problema, que está na caixa de marcha do ônibus, impossibilita de seguir viagem.Por volta das 16h, o ônibus havia sido retirado do local.