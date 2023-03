Metrô de BH: sindicato prevê greve geral a partir desta quarta-feira (29/3)

Sindicato planejava uma paralisação total do serviço a partir de hoje, mas nem todos aderiram ao movimento (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG) informou que o metrô de Belo Horizonte pode não circular a partir desta quarta-feira (29/3). As estações funcionaram hoje excepcionalmente até as 20h30, segundo informado pela concessionária Metrô BH. A categoria planejava retomar a paralisação total do serviço nesta terça-feira (28/3), mas nem todos aderiram ao movimento. Agora, o sindicato considera uma “previsão de adesão ao movimento”.

Já a concessionária Metrô BH afirma que “não medirá esforços para que os trens atendam à população normalmente amanhã, haja vista a essencialidade do serviço de transporte sobre trilhos para os 100 mil usuários de Belo Horizonte e Contagem, atendidos diariamente”.

Apesar da retomada da greve ter sido anunciada para esta terça-feira, oito dos 21 trens estavam rodando para atender a população. A última paralisação durou pouco mais de 30 dias e terminou na segunda-feira (20/3), mediante acordo fixado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Ainda conforme o sindicato, uma reunião está marcada para 3 de abril com o ministro do Trabalho do governo Lula, Luiz Marinho (PT). A intenção é discutir a situação dos 1.600 metroviários, que estão inseguros em relação à manutenção de seus empregos.

Em dezembro de 2022, a Comporte arrematou o modal em leilão por R$ 25.755.111 . O valor representa um ágio de 33% sobre o lance mínimo, estabelecido em R$ 19.324.304,67. O contrato, porém, foi assinado na quinta-feira (23/2). Logo, a empresa paulista assumiu a gestão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) e agora administra a concessionária Metrô BH.

“Continuamos pleiteando uma medida efetiva para manter o emprego público desses funcionários. Nós enxergamos que dá para garantir transferências para outras unidades da CBTU”, aponta o secretário-geral do Sindimetro, Daniel Glória.

Com a concessão, o investimento projetado, ao logo de 30 anos de concessão, é de R$ 3,7 bilhões. Deste montante, R$ 3,2 bilhões vêm dos cofres públicos, sendo R$ 2,8 bilhões de aporte da União e R$ 440 milhões do estado. O restante fica a cargo da empresa vencedora da licitação.