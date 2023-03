PM é baleado durante perseguição a suspeitos de roubo de carro

Policial militar foi baleado durante perseguição a suspeitos de roubo de carro em Contagem (foto: Reprodução)

Um policial militar foi baleado na perna durante uma perseguição a suspeitos de roubo de carro na noite desse sábado (25/3), no bairro Alvorada, em Contagem.

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher estava na casa de amigos na companhia do marido quando precisou ir até o carro para buscar um documento.

Quando ela estava voltando, dois suspeitos a abordaram e anunciaram o assalto. De acordo com a mulher, um deles estava armado.

Com a ajuda do rastreador do veículo, a polícia localizou o carro e iniciou a perseguição. Houve troca de tiros e um dos militares foi baleado na perna.

O militar foi levado para o Hospital Municipal de Contagem e, logo depois, transferido para o Hospital Mater Dei Betim. Ele não corre risco de vida.

O carro roubado foi encontrado abandonado no Bairro Oitis. Os dois suspeitos conseguiram fugir e ainda não foram localizados.