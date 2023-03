Jovem que planejou atentado em escola de MG é preso no Rio Grande do Norte

Ameaça de massacre era direcionada à Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes, em Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais (foto: Google Street View/Reprodução) Um jovem de 21 anos foi preso na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, suspeito de criar um perfil nas redes sociais para divulgar um atentado na Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes, em Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais.



Discurso de ódio: homem confunde neurodiversidade com LGBTQIA+ e viraliza



Logo, a versão mineira do atentado ganhou as primeiras divulgações nas redes na quarta-feira (22/3) com publicações de fotos recentes do interior do colégio. A polícia foi acionada para fazer a segurança, e o local foi imediatamente esvaziado – o que gerou pânico na cidade.

“Com apoio do setor de Inteligência do Departamento de Polícia Civil em Montes Claros, o investigado foi localizado no Rio Grande do Norte e estaria acessando remotamente, de forma clandestina, o celular de uma aluna da instituição”, explica a Polícia Civil mineira em comunicado.

Conforme as autoridades, a adolescente foi localizada e deu informações à polícia que auxiliaram na identificação do suspeito de planejar o massacre. Nesse sentido, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte auxiliou no cumprimento do mandado de prisão, que aconteceu no período da manhã.

Na residência onde o suspeito foi preso, a polícia apreendeu um notebook e um chip de celular, que, supostamente, estavam sendo utilizados para cometer o crime.