Centros de saúde de BH recebem pessoas com sintomas de dengue neste sábado

Pacientes com sintomas de dengue, chikungunya e doenças respiratórias na UPA Nordeste eram encaminhados para o Centro de Saúde São Paulo (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)

Quatro centros de saúde de Belo Horizonte estão funcionando neste sábado (25/3), das 7h às 17h, para atender, preferencialmente, crianças e adultos com sintomas de dengue, chikungunya ou doenças respiratórias. As unidades ficam nos bairros Guarani, Região Norte, Rio Branco, em Venda Nova, Santa Terezinha, Região da Pampulha e São Paulo, na Região Nordeste da capital.









Além da abertura dos quatro centros de saúde, as UPAs da capital mantêm o funcionamento normal no fim de semana, com atendimento 24 horas para o público em geral.





A espera do resultado





A reportagem do Estado de Minas esteve no Centro de Saúde São Paulo no início da tarde deste sábado. O movimento no local era tranquilo, com três pacientes aguardando atendimento.





A analista de sistemas Luciana Rosa, de 32 anos, estava com o marido, Gilmar da Silva, de 52 anos, esperando o resultado do exame de dengue. Com muitas dores nas articulações e febre desde ontem de manhã, o representante comercial não conseguia nem ficar sentado. “De noite ele teve febre muito alta, está com muita dor e dificuldade até em mexer as mãos. Por isso, resolvemos procurar atendimento”, explicou a analista de sistemas.

Luciana Rosa e o marido, Gilmar da Silva, aguardavam o resultado do exame para saber se ele estava com dengue (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)





Ela disse que procurou atendimento na UPA Nordeste, que fica a um quarteirão do centro de saúde, e recebeu a informação de que, pelos sintomas apresentados pelo marido, o casal deveria procurar o centro. “Eles falaram que não precisávamos ficar lá esperando.





A UPA Nordeste estava lotada, com pacientes esperando do lado de fora para serem atendidos. A diarista Juciara Viana, de 40 anos, era uma delas. Com muita dor nos ossos, fortes dores de cabeça, fraqueza e enjoo há quatro dias, ela resolveu procurar atendimento. “As dores estão piorando”, conta.

A diarista Juciara Viana, está há quatro dias com muita dor nos ossos, fortes dores de cabeça, fraqueza e enjoo. O filho dela foi diagnosticado com dengue na segunda-feira (20/3) (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)





O filho dela de 19 anos foi diagnosticado com dengue após procurar atendimento no mesmo local na segunda-feira (20/3), sentindo dores no corpo e febre alta. Com o resultado positivo do jovem para a doença, a diarista acredita que também possa estar com dengue. “Estou com os mesmos sintomas dele, tem dois dias que tenho febre.” Ela já estava há quase uma hora na fila de espera, sem previsão de quando ia receber atendimento.