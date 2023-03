Prioridade aos sintomas de dengue: mais um Centro de Saúde abrirá sábado

No último sábado (18), com o funcionamento dos centros de saúde Rio Branco e Santa Terezinha, 134 pessoas foram atendidas

As três unidades, São Paulo (Região Nordeste), Rio Branco (Região Venda Nova) e Santa Terezinha (Região Pampulha) funcionam no sábado, de 7h às 18h. Serão prestados atendimentos prioritários para crianças e adultos com sintomas de dengue, chikungunya ou doenças respiratórias

UPAs da capital mantêm o funcionamento normal no fim de semana, com atendimento 24 horas para o público em geral. O funcionamento dos centros de saúde no sábado faz parte do Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Saúde, que contempla ações que têm como objetivo ofertar assistência oportuna, segura e de qualidade, de forma a evitar a ocorrência de maior gravidade.