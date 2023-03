Idosa fica ferida ao subir carro em rampa no Mercado do Cruzeiro, em BH

Carro bateu de frente com muro e com maior impacto do lado da motorista (foto: CBMMG/Divulgação) Uma mulher de 82 anos bateu o carro no Mercado Distrital do Cruzeiro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente aconteceu durante a tarde deste sábado (25/3) e, segundo testemunhas, a condutora teria passado mal enquanto dirigia. Com o impacto, a senhora pode ter sofrido lesões no tórax e fraturas na perna direita.





LEIA MAIS 14:33 - 25/03/2023 Lamborghini avaliada em R$ 1,3 milhão pega fogo em avenida de BH; veja

10:57 - 25/03/2023 Distribuidora de peças de carro pega fogo em Timóteo

11:22 - 25/03/2023 Avião cai em Uberaba; piloto fica ferido



O veículo também era ocupado por uma passageira de 75 anos. Embora não tenha sofrido ferimentos graves, ela também foi socorrida e levada para atendimento hospitalar. De acordo com os bombeiros, ela perdeu o controle do veículo e acabou subindo em uma rampa de acesso na lateral do mercado. A idosa teve um trauma no tórax ao se chocar com o painel do carro e ficou com a perna direita presa na estrutura do automóvel, podendo ter fraturas no tornozelo e no joelho.O veículo também era ocupado por uma passageira de 75 anos. Embora não tenha sofrido ferimentos graves, ela também foi socorrida e levada para atendimento hospitalar.

Desgovernado, veículo subiu por rampa de acesso de pedestres ao mercado (foto: CBMMG/Divulgação)





Um soldado do Corpo de Bombeiros passava (à paisana) pelo local do acidente e realizou os primeiros trabalhos de isolamento da área e socorro às vítimas. Mais militares chegaram em seguida e prosseguiram com o atendimento.





As duas vítimas foram imobilizadas e encaminhadas para atendimento hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambas foram levadas para o Hospital João XXIII.