Poste cai de novo e deixa quase 400 casas sem luz no Barreiro

É a segunda vez, em menos de uma semana, que o poste na Avenida Antônio Eustáquio Piazza cai (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um poste caiu pela segunda vez em menos de uma semana e deixa ao menos 366 casas sem luz no bairro Tirol, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

No último domingo (19/3), o mesmo poste caiu em um ônibus que transportava funcionários da mineradora Vale. Chovia granizo no momento do acidente. A ocorrência aconteceu na Avenida Antônio Eustáquio Piazza.

Agora, na noite dessa sexta-feira (24/3), o poste voltou a cair. Dessa vez, segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), outros três postes caíram na avenida devido ao efeito dominó.

Ainda segundo a Cemig, o motivo que causou a segunda queda dos postes ainda está em apuração.

Uma equipe especializada em serviço pesado já está a caminho do local para a manutenção. A previsão de término e restabelecimento da energia é até o final da tarde de hoje, de acordo com a empresa.

Relembre

Chovia granizo no momento em que o poste localizado na Avenida Antônio Eustáquio Piazza, no bairro Tirol, caiu em um ônibus que levava funcionários da mineradora Vale. Devido ao risco de eletrocussão, o Corpo de Bombeiros foi acionado.