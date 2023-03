Nova Lima: abastecimento de água é suspenso em 55 bairros

A previsão é que o fornecimento de água seja retomado, gradativamente, na noite desta sexta (24) (foto: Reprodução/Freepik)

Uma adutora localizada no Bairro Mingú, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), se rompeu na madrugada desta sexta-feira (24/3) e provocou a interrupção do abastecimento de água em 55 bairros do município.