Latrocínio: dupla suspeita de matar comerciante é presa em Minas

Mercearia fica em comunidade de Presidente Olegário (foto: Reprodução/Redes sociais) Dois homens foram presos suspeitos de matar um comerciante durante um assalto em Presidente Olegário, no Alto Paranaíba. Outra pessoa foi ferida na ação, que aconteceu neste fim de semana. Um terceiro homem segue foragido.

Eles ficaram cerca de 40 minutos no local e roubaram quase R$ 3 mil em dinheiro, três celulares e a chave do carro do dono da mercearia. Os três invasores ainda levaram câmeras do circuito interno de monitoramento do local e o aparelho DVR.

Mas antes de saírem, o dono do estabelecimento, de 47 anos, conseguiu se soltar e atacou um dos ladrões. Outro criminoso, armado, atirou várias vezes contra a vítima.

Quando a Polícia Militar (PMMG) chegou ao local, encontrou o corpo do comerciante e a outra vítima, de 24 anos, ferida. Foi o sobrevivente que passou informações para os militares, como características do carro roubado.

Em diligências, o veículo foi encontrado junto a um suspeito, preso em flagrante. Com isso, foi possível chegar até o segundo detido, que estava em casa, já na zona urbana de Presidente Olegário.