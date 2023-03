Tour gastronômico em BH encantou passageiros, que pedem segunda edição (foto: Túlio Santos/E.M/D.A Press)



Cerca de 120 pessoas aproveitaram o fim de semana (18 e 19/3) para subir em um ônibus que faz o trajeto da linha 9210 (Santa Tereza/Prado) e fazer um tour gastronômico pelas melhores cozinhas da região. O evento “Conexão 9210’, que aconteceu de forma gratuita, foi produzido com o intuito de mostrar que o transporte público também serve para que a população possa conhecer os pontos da cidade de forma menos custosa.





De acordo com o idealizador do projeto, o produtor cultural Lino Ramos, o evento foi um sucesso e o retorno foi muito positivo, tanto que já planeja uma segunda edição para o segundo semestre de 2023.









Muitos dos passageiros gostaram da viagem não apenas pela gratuidade e pelas comidas, mas também pelas pautas que o tour gastronômico levanta. A servidora pública Helena Rodrigues Cordeiro, que participou de uma das viagens no domingo (19/3), afirma que um evento como esse “mexe com a população” e incentiva o uso dos transportes públicos, apontando ainda, que uma expansão seria muito bem aceita.





“A ideia de misturar culinária, a parte gastronômica da cidade, com a mobilidade urbana é muito bacana e super interessante para incentivar as pessoas a usarem o transporte público para experiências como essa. Para próximas edições, uma sugestão é que o projeto vá para outros lugares, como o bairro Lagoinha, que também é bem conhecido e tem muita coisa para se divulgar”, disse ela à reportagem do EM.





A ideia do tour gastronômico conectado ao transporte público de Belo Horizonte partiu do próprio Lino, que mora no Prado desde 2009 e usa a linha 9210 para apreciar a culinária da região já há algum tempo. Para ele, economia e segurança são os principais fatores que o incentivaram.





“Acho que o 9210 provoca na gente esse desejo de continuar debatendo a mobilidade urbana e a experiência gastronômica, porque essa linha, e acredito que muitas outras de BH, possibilitam você sair de casa sem gastar dinheiro com táxi, com aplicativo , e sem correr o risco de dirigir embriagado”, explica.





Segundo o produtor cultural, “o ‘Conexão 9210’ vem justamente para provar que é possível usar o transporte público privilegiando a mobilidade urbana de forma sustentável, ao mesmo tempo em que pode apreciar comidinhas e bebidinhas mineiras maravilhosas”.





O projeto, que conta com apoio da Belotur , também teve a ajuda da Frente da Gastronomia Mineira (FGM), movimento que aglutina vários setores da gastronomia, como chefs de cozinha, donos de bares, cervejeiros, fornecedores de produtos, produtores de eventos, entre outros.





As viagens saíram dos pontos de partida da linha 9210 em cada sentido e, em ambos os dias, houve uma festa de rua com apresentações musicais, comida e bebida para celebrar o destaque da boemia dos bairros Prado e Santa Tereza.