Grande BH: chuva de granizo provoca alagamentos e quedas de árvores

Uma forte chuva acompanhada de queda de granizo atingiu Belo Horizonte e Contagem, na Região Metropolitana, neste domingo (19/3). A precipitação causou alagamentos, fechamentos de vias e quedas de árvores.





Nas redes sociais, moradores das duas cidades registraram os momentos de angústia durante o temporal. Em Contagem, a queda de granizo foi tão forte que depois que a chuva passou, as pedras de gelo pareciam neve acumulada.









No Barreiro, em BH, a chuva também foi forte. Uma publicação mostra que a tempestade chegou a derrubar uma moto que estava estacionada em uma rua. Em outro post, um morador mostra o tamanho das pedras que caíram.

Mais cedo, a Defesa Civil da capital emitiu um alerta, por volta das 16h30 deste domingo, para a possibilidade de granizo em BH também

Mais ocorrências

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a corporação foi acionada para pelo menos cinco ocorrências relacionadas à chuva. Em Contagem, os deslocamentos foram para atender pessoas presas em alagamentos nas avenidas Coronel Jove Soares Nogueira, no Bairro Inconfidentes, Francisco Firmo de Matos, no Bairro Novo Riacho, Paes Leme, no Bairro Bandeirantes, e nas ruas Raul Soares e Firmino Augusto Lana, ambas no Bairro Industrial.

Além disso, conforme a Prefeitura de Contagem, a queda de uma árvore bloqueou totalmente a Avenida Cel Benjamim Guimarães, no Bairro Industrial. Um muro de uma escola na Rua Antônio Carlos, no mesmo bairro, caiu durante a tempestade. Mesmo assim, em nenhuma das ocorrências registradas na cidade houve vítimas.

Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para queda de granizo durante o fim da tarde deste domingo (19/3) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )





Já em BH, os militares foram deslocados para a queda de três postes de energia, no Bairro Tirol, na Região do Barreiro. Uma das estruturas atingiu um ônibus que transportava funcionários da mineradora Vale. Segundo os bombeiros, um ônibus coletivo se chocou com um dos postes, em seguida, as outras estruturas caíram sobre veículo da empresa particular.