Meninos atingidos por rodas de caminhão seguem internados em BH

Uma das vítimas continua em tratamento intensivo (foto: Clara Mariz / EM / D.A Press) Os três meninos atingidos por duas rodas de caminhão no início da tarde desse sábado (18/3), na BR-040, na altura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, seguem internados no Hospital João XXIII, no Centro da capital. Uma quarta criança, que também estava no local, morreu na hora do acidente.





De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), a criança que precisou ser operada ainda está sob cuidados intensivos. Já as outras duas, que tiveram ferimentos mais leves, estão estáveis e em observação.



A mãe do menino que faleceu e do que está em estado grave também foi atendida no pronto-socorro, com escoriações, mas já recebeu alta.









“Paramos no acostamento, todas as crianças estavam do lado de fora do carro, mas do lado do barranco, não do lado da pista. Eles estavam a uma distância de um metro do carro, e as rodas passaram nessa brecha”, contou.

A família é de Ribeirão das Neves, também na Grande BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as rodas se desprenderam do eixo do caminhão e voaram em direção à família. O patrão da mãe de duas das crianças contou que a família estava viajando para a cidade de Ubá para comemorar o aniversário do avô dos meninos.





Embora não faça parte da dinâmica do acidente, o carro em que as vítimas viajavam estava superlotado: além das quatro crianças, havia três adultos: o pai dos dois meninos que estão estáveis, seu irmão e a esposa dele, que são os pais das outras duas crianças, uma das quais faleceu, e a outra que se encontra em estado grave.