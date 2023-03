Crianças atingidas por roda de caminhão foram encaminhadas ao Hospital João XXIII (foto: Clara Mariz/E.M./D.A Press) As crianças atingidas por duas rodas de um caminhão na BR-040, neste sábado (18/3), em Nova Lima, estavam indo para o aniversário do avô, em Ubá, na Zona da Mata Mineira. A informação foi confirmada pelo patrão da mãe dos meninos, que levou a mulher ao Hospital João XXIII, onde eles estão internados.





O acidente levou a óbito uma criança e deixou outras três gravemente feridas . Uma delas, de 12 anos, foi conduzida ao hospital por uma ambulância da VIA040, com corte no queixo, fratura no pulso e traumatismo cranioencefálico (TCE) e está estável. As outras duas, de 8 e 10 anos, foram levadas por helicópteros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) direto para o bloco cirúrgico.









A família é de Ribeirão das Neves, também na Região Metropolitana de BH. De acordo com o patrão da mãe das crianças, Cleidson Jacinto, as crianças estavam viajando com o pai para a cidade de Ubá para comemorar o aniversário do avô delas.





No caminho, o carro quebrou, e, pouco depois de desembarcarem, duas rodas de um caminhão que passava pela via se soltaram do eixo do veículo, atingindo as crianças. O pai não teve ferimentos.





A mãe, Márcia dos Santos, de 38 anos, não estava presente no momento do acidente e recebeu a notícia por telefone. Ela foi levada ao hospital por Cleidson, que contou sobre o estado da mulher. “Ela está muito abalada, inconsolável”, sintetizou ele à reportagem.