Professoras morrem em acidente entre moto e carro no Norte de Minas

Pista ficou interditada nos dois sentidos para atuação do Corpo de Bombeiros e perícia da Polícia Civil (foto: CBMMG)

Duas mulheres, de 54 e 42 anos, morreram em um acidente entre carro e moto na tarde dessa quinta-feira (16/3), na rodovia MGC-342, ligação entre os municípios de Salinas e Rubelita, no Norte de Minas.

BBB23: Guimê e Cara de Sapato são expulsos por importunação sexual

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro, que seguia sentido Salinas, bateu de frente contra a motocicleta, que seguia no sentido oposto, na altura do km 288.

Apenas o motorista, de 71 anos, estava no carro no momento do acidente. Ele foi avaliado pelas equipes de resgate e levado para o Hospital de Salinas consciente e orientado, com traumas leves.



As mulheres estavam na motocicleta. A condutora, de 54 anos, morreu no local do acidente. A garupa, de 42, foi atendida consciente e desconexa, com múltiplos traumas pelo corpo, entres eles, uma fratura exposta na perna esquerda.

Ela chegou a ser conduzida para o Hospital de Salinas, mas morreu pouco depois. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Rubelita, que emitiu nota de pesar.

O corpo da condutora foi entregue aos cuidados da perícia da Polícia Civil e encaminhado para o IML.

A pista foi interditada nos dois sentidos para o socorro às vítimas e o trabalho da perícia.