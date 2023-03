PMs salvam homem em carro prestes a ser levado por correnteza

Um homem de 52 anos foi salvo por um policial militar depois que seu carro ficou preso na correnteza de um córrego que transbordou após forte chuva, em Uberlândia, nessa quarta-feira (15/3). A chuva ainda deixou estragos pela cidade do Triângulo Mineiro.

De acordo com a equipe da Polícia Militar (PM) que atendeu a ocorrência, pessoas que viram o que acontecia avisaram sobre o risco pelo qual passava o motorista.

Momento em que homem é retirado do carro e passado para um caminhão (foto: Divulgação/PMMG)



“A gente se deslocou para o local e fizemos o bloqueio da via. Vimos um caminhão passando e conseguimos levá-lo até esse senhor. Ele estava em estado de choque e não conseguia sair. Colocamos ele dentro do caminhão e conseguimos resgatá-lo em segurança”, contou sargento da PM, Rodrigo Silva.

Pintor de igreja é morto com 8 tiros em MG; suspeito não foi identificado

Os cinco policiais envolvidos fizeram uma corrente humana, a partir do caminhão, para que o homem fosse salvo. Ele não tinha forças quando deixou o veículo. O momento foi flagrado por imagens que repercutiram na internet. “Fui surpreendido e não tinha como sair e esses senhores me salvaram”, disse Paulo, que recebeu atendimento médico e depois foi para casa.

Chuvas deixam rastro de estragos em Uberlândia

Em diversos locais de Uberlândia foram registradas inundações e estragos após 3 horas de chuva e cerca 90mm de precipitação, principalmente na Região Oeste da cidade. Na rua dos Trombones, no bairro Taiaman, cinco casas tiveram muros e quintais devastados pela enxurrada.

Casas destruídas por enxurrada na zona oeste da cidade (foto: Vinícius Lemos/Esp. para o EM)

A enxurrada invadiu as casas, ficando acumulada nos fundos do primeiro imóvel afetado. O volume muito grande de água conseguiu ultrapassar muros e uma onda invadiu outras quatro casas levando móveis, eletrodomésticos, destruindo alvenaria e chegando à via que fica aos fundos, a rua dos Pistons.

Na última casa, o aposentado Vicente Rosa, de 75 anos, contou que o local ficou completamente cheio de água e que ele teve medo, pois caminha com dificuldade.