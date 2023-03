Homem sai para trabalhar, cai em ribanceira e morre no interior de Minas

Corpo da vítima e da motocicleta estavam em uma ribanceira de, aproximadamente, três metros de profundidade, às margens de uma estrada de terra (foto: CBMMG)

Um homem, de 33 anos, morreu após cair com a moto em uma ribanceira, no município de Prata, no Triângulo Mineiro.

O corpo e a motocicleta foram localizados e resgatados pelo Corpo de Bombeiros na manhã dessa quarta-feira (15/3).

Testemunhas relataram aos militares que familiares deram falta da vítima desde terça-feira, quando ele saiu para trabalhar, mas nunca chegou ao serviço.

Utilizando técnicas de rapel e içamento, os bombeiros conseguiram acesso ao corpo da vítima e da motocicleta, que estavam em uma ribanceira de, aproximadamente, três metros de profundidade, às margens de uma estrada de terra.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e também estiveram no local do acidente.