Acidente entre dois caminhões e uma carreta interdita a BR-381 em Betim

De acordo com a concessionária, não há previsão de liberação da pista (foto: Foto: Divulgação/Twitter/PRF) Um acidente entre dois caminhões e uma carreta interdita totalmente a BR-381, no sentido São Paulo, na altura do km 502, no Bairro Citrolândia, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



A concessionária Arteris Fernão Dias também informou que o local registra congestionamento de 7 km e o fluxo dos veículos está sendo desviado para a via marginal. No momento, não há previsão de liberação da via.