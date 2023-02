BR-381: acidentes em pontos da rodovia complicam trânsito nesta manhã

Trânsito na BR-381 está complicado na manhã desta quinta-feira (16/2) (foto: Reprodução)

Ao menos três acidentes complicam o trânsito na BR-381 na manhã desta quinta-feira (16/2). Um deles foi na altura do trevo de Caeté, e os outros dois foram próximos a Santa Luzia.

No início da manhã, entre o trecho de Ravena e Caeté, um caminhão de pequeno porte tombou na pista e causa um longo congestionamento nos dois sentidos da via.

No sentido Belo Horizonte, próximo ao trevo de Santa Luzia, um ônibus com problemas mecânicos também complica o trânsito na região. Há uma longa fila de carros no local.

Também em Santa Luzia, no Bairro Bom Destino, uma carreta tombou. O Corpo de Bombeiros foi acionada devido ao perigo de derrapagem. Há uma mancha de óleo de cerca de 100 metros na pista.

Corpo de Bombeiros foi acionado para eliminar risco de derrapagem (foto: Reprodução)

Bombeiros utilizaram serragem e eliminaram o risco. Com o acidente, a rede elétrica foi danificada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou levemente ferido e foi socorrido. O local foi sinalizado pelos policiais.