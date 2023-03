Três toneladas de lixo foram retiradas da Praça Sete em quatro dias

Mais de 3 toneladas de lixo foram recolhidos nos últimos dias na capital mineira. (foto: Amira Hissa/PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte retirou 3,3 toneladas de lixo da Praça Sete, Região Central da capital mineira, em quatro dias . Só no primeiro dia, quinta-feira (9/3), foram retirados 1.690 kg de sujeira.





Este ano os números foram positivos, se comparado a dados anteriores, onde a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) já chegou a coletar 5 toneladas de lixo na região da Praça Sete.

A chefe do Departamento de Políticas Sociais e Mobilização, Ana Paula da Costa Assunção acredita que a diminuição no número de resíduos encontrados pode ser explicado pelas muitas campanhas que conscientizaram comerciantes e moradores locais sobre o descarte correto do lixo.

Ela ainda destacou o papel importante da imprensa por ajudar a divulgar e propagar sobre o assunto, mobilizando as pessoas para uma sensibilização maior com o lixo. “Chamar a atenção para o cuidado com a cidade por meio de reportagens e intervenções educativas acaba por colocar em permanente discussão a necessidade de uma mudança de comportamento do cidadão”, complementa.

Ana Paula ressalta ainda que é necessário investir continuamente na reeducação populacional, por esta trazer, além da limpeza, uma percepção de cidade limpa e bem-cuidada. "Papéis, copinhos de plástico, restos de alimentos e guimbas de cigarros causam, além de sujeira, uma poluição visual indesejável a quem transita por determinado lugar”, observa. “Embora, pequenos e leves, esses resíduos são capazes de incomodar, e atrair vetores de doenças”.

Além das ações de Mobilização da SLU, a Subsecretaria de Fiscalização atende a denúncias de deposição de lixo, entulho, resíduos de podas, em locais irregulares e fora do horário estabelecido.

Para denunciar o descarte de lixo irregular, basta ligar para o número 156. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h. Finais de semana e feriados: 7h às 20h. Caso você esteja fora de BH, ligue para (31) 3429-8750.

Reunião com donos de bares e hotéis locais

O diretor de Fiscalização da Região Centro-Sul, William Nogueira, aponta outra ação que contribuiu para o resultado positivo do lixo recolhido das ruas. Para ele, o principal motivo foi as reuniões com os donos de bares da avenida Amazonas, região conhecida como Coqueiros, e dos hotéis da rua Guaicurus, locais apontados pela equipe operacional da SLU como pontos de muita deposição de lixo fora de horário.

Segundo o diretor, neste primeiro semestre, as ações de combate ao descarte irregular de lixo serão mantidas, além de incluir também as regiões do bairro Barro Preto e Lourdes, locais conhecidos por muito movimento.

O que é o Lixômetro?

O Lixômetro é um composto de três caixas de acrílico, de 2m² cada. Ele estreou na Praça Sete em 2011, e depois foi estendida para a região da Pampulha, na Orla da Lagoa, quando o equipamento serviu de abrigo para toneladas de cocos.

No ano seguinte, ele foi instalado na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza para alertar moradores, donos de bares, restaurantes e outros estabelecimentos a respeito da importância de descartar corretamente os resíduos que produzem.

Ainda em 2012, o Lixômetro se transformou em Reciclômetro, quando foi colocado na área interna do campus da UFMG, durante o processo de revitalização da coleta seletiva da universidade.