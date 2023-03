Homem leva caixão à Unimed e diz que, caso morra, já está com ele

Homem leva caixão à porta da Unimed em forma de protesto (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Um homem levou um caixão para a frente da Unimed Barreiro, localizada na avenida Olinto Meireles, em Belo Horizonte. Segundo relato em vídeo divulgado nas redes sociais, a intenção era fazer uma greve de fome. O autor da ação inusitada disse que, caso ele morresse, o caixão já estaria com ele.

A Unimed foi procurada pela reportagem e em nota esclareceu que a situação tem relação com o estacionamento do hospital, que pertence a uma outra empresa, mas que está buscando resolver a questão entre as partes.

O caso chegou ás redes sociais. Uma mulher compartilhou que, ao ver a cena, pensou que ele estava vendendo o caixão, aproveitando o local sugestivo. Alguns disseram que ele só queria aparecer e outros o defenderam, falando que sua ação era justificável, por se tratar de ferramenta de trabalho.

Íntegra da nota da Unimed-BH

"Em relação à manifestação feita por um cidadão em frente ao Centro de Promoção da Saúde – Unidade Barreiro na última quinta-feira (09/03), a Unimed-BH esclarece que a iniciativa não tem relação direta com a prestação de serviço de saúde da unidade. Após ter conhecimento do fato, a Cooperativa apurou e identificou que se trata de uma situação envolvendo a empresa de estacionamento, que é locatária de um espaço da Cooperativa. A Unimed-BH está intermediando as tratativas, buscando por meio do diálogo uma breve solução para o caso."